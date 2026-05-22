大きなボールで遊ぶことが大好きな大型犬さん。凛々しくスマートな立ち姿とは裏腹に口元は…？わんぱくすぎる『まさかの芸当』が話題になっているのです。 どうなってるの…？思わずそう聞かずにはいられないその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：大きなボールが好きな大型犬→『さすがに咥えられないかな』と思っていたら…想