大きなボールで遊ぶことが大好きな大型犬さん。凛々しくスマートな立ち姿とは裏腹に口元は…？わんぱくすぎる『まさかの芸当』が話題になっているのです。

どうなってるの…？思わずそう聞かずにはいられないその光景は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：大きなボールが好きな大型犬→『さすがに咥えられないかな』と思っていたら…想像を超える光景】

『なんで持てるん？』ボールが好きすぎる大型犬が…

Xアカウント『@sol_0311_102』に投稿されたのは、ボール遊びに勤しむ大型犬さんのお姿。

ワイマラナー×ダルメシアンの「ソル（SOL）」くんは、この日も飼い主さんと一緒に三度の飯より大好きだというボール遊びを楽しんでいたといいます。

『まさかの芸当』に驚きの声

1番大好きなのはテニスボールではあるものの、この日は自分のお顔よりも大きく立派なボールで遊んでいたのだとか。

スッと伸びた足に艶々の毛並み、筋肉質で力強い体つき…その立ち姿はまるでモデルさんのように格好いいものの…近くで口元に注目してみると思いがけない芸当を披露していたそう。

ニコニコ笑顔で舌を出しながら、ボールをくわえていたというソルくん。1つだけならまだしも…よく見てみると、なんと大きなボールを2つもまとめてくわえていたというのです。

『なんで持てるん？』飼い主さんの言葉の通り、一体全体どのようにすれば自分の顔よりも大きなボールをまとめて2つもくわえられるのかという謎、そしてその美貌とのギャップでダブルの驚きを与えることとなりました。

しかし、当のソルくんはとっても涼しげで余裕な表情。特に無理をしている様子もなく、むしろ至極当然というように2個持ちをしたまま遊んでいたのだとか。

ボールへの愛が生んだソルくんの得意技『ボールの2個持ち』、飼い主さんのみならず、多くのユーザーを驚かせることとなったのでした。

この投稿には「顔イケメンすぎるｗｗ」「アゴの可動域と噛む力すっご」「2個持ちすごすぎｗ」「えぇ！すごい、吸引力じゃないよね」などのコメントが寄せられています。

三度の飯よりボールと枝が大好き！

2021年3月11日生まれのソルくんは、三度の飯よりボールと枝が大好きだというわんぱくで心優しい男の子。息子くんとも大の仲良しで抱き合って眠る光景はあまりにも尊いもの。

ご家族に溺愛されながら自分らしく幸せに暮らすソルくんの日常は、大型犬の魅力や、大型犬と子どもの暮らしの素晴らしさ、たくさんの笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sol_0311_102」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。