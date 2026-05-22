赤ちゃん犬の目が開いて周りの景色が見えるようになったら、部屋の外の世界に興味が湧いたようで…？あまりにも可愛い脱走劇が話題になり、投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破。「微笑ましい」「最高の癒し」「これからが楽しみ」といった声が寄せられています。 【動画：生後15日の『目が開いたばかりの犬』→外の世界に興味が湧いて…『脱走を企てる光景』】 生後15日目の赤ちゃん犬 YouTubeチャンネル「柴犬子犬