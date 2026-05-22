赤ちゃん犬の目が開いて周りの景色が見えるようになったら、部屋の外の世界に興味が湧いたようで…？あまりにも可愛い脱走劇が話題になり、投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破。「微笑ましい」「最高の癒し」「これからが楽しみ」といった声が寄せられています。

【動画：生後15日の『目が開いたばかりの犬』→外の世界に興味が湧いて…『脱走を企てる光景』】

生後15日目の赤ちゃん犬

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬専門犬舎「武蔵照陽荘」で生まれた赤ちゃん犬たちの成長記録が投稿されています。今回ご紹介するのは、生後15日目の赤ちゃん犬の様子です。

この日、3匹の赤ちゃん犬はいつものように、自分たちのお部屋である木箱の中で過ごしていました。お団子のように仲良くくっついて寝ていたり、お母さん犬のミルクを夢中になって飲んだりしている光景は、なんとも微笑ましいです。

目が開いたら、さっそく脱走！

そんな中で赤ちゃん犬のうち1匹が、勝手に木箱の外に出てしまうという小さなハプニングが発生！ようやく半分くらい目が開いて周りの景色が見えるようになったので、「お部屋の外を冒険してみたい」という好奇心を抑えられなかったようです。

ブリーダーさんが抱っこして木箱の中に戻してあげると、「ちぇっ、せっかく外に出たのに～」とばかりに不満げに鳴いていたという赤ちゃん犬。しばらくしてから再び様子を見に行ったら…？

なんと先ほどの子が、またちゃっかり木箱の外に出ていたとか。どうやら壁を乗り越えるコツを掴んでしまったよう。目が開いたばかりで2回も脱走するなんて、赤ちゃん犬のチャレンジ精神と行動力はあなどれませんね。将来大物になりそうな予感…！

今後も脱走する気満々？

そして再び木箱の中に戻すと、赤ちゃん犬は遊び疲れたのか眠り始めたそうです。「楽しかった～。よし、明日も脱走したろ」と言わんばかりの満足そうな寝顔が可愛くて、思わず頬が緩みます。これからも赤ちゃん犬たちは脱走や冒険を楽しみながら、元気にすくすく成長してくれることでしょう。

この投稿には「可愛い」「早くも脱走兵現るですか。これは先が思いやられますねｗ」「探検家の才能があるのかも！？」「どんどん成長して立派な柴犬になってね」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃん犬たちの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。