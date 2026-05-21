犬と「遊びすぎる」リスクとは 大好きな愛犬が喜んで走り回る姿を見ると、ついつい長く遊んであげたくなりますよね。しかし、犬は「楽しい！」と感じると、自分の限界を超えて動いてしまうことがあります。 特に子犬やシニア犬の場合、体力が追いつかずに骨や関節を痛めてしまったり、心臓に大きな負担がかかったりするリスクがあります。 また、激しく動き続けることで体温が上がりすぎ、室内でも熱中症のような状