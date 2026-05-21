犬と「遊びすぎる」リスクとは

大好きな愛犬が喜んで走り回る姿を見ると、ついつい長く遊んであげたくなりますよね。しかし、犬は「楽しい！」と感じると、自分の限界を超えて動いてしまうことがあります。

特に子犬やシニア犬の場合、体力が追いつかずに骨や関節を痛めてしまったり、心臓に大きな負担がかかったりするリスクがあります。

また、激しく動き続けることで体温が上がりすぎ、室内でも熱中症のような状態になることも珍しくありません。遊びは心身の健康に欠かせないものですが、やりすぎは怪我や病気の入り口になりかねないことを、飼い主がしっかり理解しておくことが大切です。

こんなサインに注意！遊びを止めるタイミング

ハァハァという呼吸が激しすぎる

犬は汗をかいて体温を下げることができないため、口を開けて「ハァハァ」と呼吸することで熱を逃がします。これをパンティングと呼びますが、あまりにも呼吸が速く、舌がだらんと長く伸びて色が濃くなっている場合は、体が熱くなりすぎているサインです。

この状態を放置すると、呼吸困難や脱水症状を引き起こす恐れがあります。少しでも呼吸が荒いと感じたら、おもちゃを片付けて一度遊びを中断し、涼しい場所で愛犬を落ち着かせるようにしましょう。

動きが少しゆっくりになる、またはフラつく

遊びの途中で、それまで機敏だった動きが急にゆっくりになったり、足元がフラついたりしたときは、筋肉が疲れ切っている証拠です。犬は飼い主を喜ばせようとして、疲れていても無理に動こうとすることがあります。

しかし、疲れがたまると踏ん張りがきかなくなり、転倒して足をくじいたり、段差で腰を痛めたりする危険が非常に高まります。少しでも「いつもより動きが鈍いな」と感じたら、それは体が発信している休憩のサインだと捉えてください。

呼びかけに反応しないほど興奮している

遊びに夢中になりすぎて、名前を呼んでも無視したり、目が血走って一点を凝視したりしている状態は、脳が興奮しすぎてパニックに近い状態です。

この「オーバーヒート」状態になると、普段はしないような甘噛みがエスカレートして強く噛んでしまったり、飼い主の指示が全く耳に入らなくなったりします。

興奮をコントロールできなくなる前に、一度おすわりや待てをさせてクールダウンさせることが、愛犬の心の安定と安全を守るために必要です。

体に負担をかけない「上手な遊び方」

床の工夫

日本の住宅に多いフローリングは、犬にとってスケートリンクのように滑りやすい場所です。滑る床の上で急に止まったり、ジャンプしたりする動きは、脱臼や背骨の病気であるヘルニアの原因になります。

特に遊びに夢中なときは足元への意識が薄れるため、非常に危険です。愛犬が遊ぶエリアだけでも、滑り止めのマットやカーペットを敷いてあげましょう。足元を安定させるだけで、怪我のリスクを大幅に減らし、安心して遊べる環境を作ることができます。

時間のルール

1回で30分以上続けて遊ぶよりも、5分から10分程度の短い遊びを1日に数回に分けて行う方が、犬の体への負担は少なくなります。ずっと動き続けると疲労が蓄積し、集中力も切れて怪我をしやすくなりますが、小刻みに遊ぶことで、体力を回復させながら楽しむことができます。

特に体力が未発達な子犬や、衰えが見え始めたシニア犬にとっては、この「細切れの遊び」が最も安全です。時計を見ながら時間を決め、飼い主がリーダーシップを取って遊びを切り上げましょう。

遊びの種類

遊びといえばボール投げや追いかけっこを想像しがちですが、実は「鼻を使う遊び」も非常に効果的です。おやつを隠して探させる「ノーズワーク」などは、激しく走り回る必要がないため、足腰への負担を最小限に抑えられます。

犬にとって鼻を使うことは、知的好奇心を満たし、脳を程よく疲れさせる素晴らしい運動になります。体力を消耗させる激しい遊びと、頭を使う静かな遊びを組み合わせることで、体への負担を減らしながら、満足度の高い時間を過ごすことができます。

遊び終わった後のアフターケア

遊びが終わった後は、すぐに放置するのではなく、愛犬の体をケアする時間を作りましょう。まずは、新鮮な水を飲ませて水分補給を行います。このとき、一気に大量の水を飲ませると胃に負担がかかるため、少しずつ飲ませるのがコツです。

次に、愛犬の体を優しく撫でながら、足の裏に傷がないか、関節を痛がっていないかを確認してください。興奮が冷めるまで静かな場所でゆっくり休ませることで、疲れを翌日に残さない健やかな体づくりをサポートできます。

まとめ

愛犬にとって飼い主との遊びは何よりの幸せですが、それを安全に管理できるのは飼い主だけです。どれだけ楽しそうに見えても、愛犬の年齢や体力に合わせてブレーキをかけてあげることが、本当の優しさです。

毎日の様子をよく観察し、体に優しい遊び方を心がけることで、愛犬と元気に楽しく過ごせる時間を一分一秒でも長く守っていきましょうね。

(獣医師監修：後藤マチ子)