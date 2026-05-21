大型犬と仲良くなりたい気持ちが溢れていたという赤ちゃん。そんな赤ちゃんに寄り添うようにワンコが寝転がると、思わず感情が爆発したかのような表情を見せたそうです。 話題の投稿は記事執筆時点で73万再生を突破し、「100点満点の表情ｗｗ」「表情が爆裂すぎる♡」と反響を集めています。 【動画：赤ちゃんに向かって『大型犬がゴロンと寝転がった』次の瞬間…驚きと喜びが混ざった『100点の表情』】 突然の“ゴロン