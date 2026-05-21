大型犬と仲良くなりたい気持ちが溢れていたという赤ちゃん。そんな赤ちゃんに寄り添うようにワンコが寝転がると、思わず感情が爆発したかのような表情を見せたそうです。

話題の投稿は記事執筆時点で73万再生を突破し、「100点満点の表情ｗｗ」「表情が爆裂すぎる♡」と反響を集めています。

【動画：赤ちゃんに向かって『大型犬がゴロンと寝転がった』次の瞬間…驚きと喜びが混ざった『100点の表情』】

突然の“ゴロン”にびっくり！？

TikTokアカウント「kokokotatata27」に投稿されたのは、赤ちゃんとゴールデンレトリーバーの微笑ましい日常。とある日、うつ伏せになっていた赤ちゃんが、ワンコをじっと見つめていたといいます。するとワンコは、赤ちゃんの気配に気付いたのか、自らその場へゴロンと寝転がってみせたのだとか。

しかもワンコは、ただ横になるだけではなく、自分から顔を赤ちゃんの顎の近くへ。まるで「ここにいるよ」と伝えているかのような距離感に、思わず胸がほっこりします♡突然縮まった距離に驚いたのか、赤ちゃんは一瞬固まったように目を見開いていたそうです。

感情が爆発したような笑顔♡

驚いた表情を見せたかと思うと、次の瞬間にはパッとカメラの方へ顔を向け、一気に感情が溢れ出したような満面の笑みを披露していたそう。その表情は、“爆発級”という言葉がぴったりなほど幸せそうだったといいます。

さらに赤ちゃんは、ワンコの頭へほっぺを寄せるような仕草も。その後身体を少し起こすとワンコの頭へそっと手を伸ばし、そっと「よしよし」する姿を見せていたとか。優しさに包まれた空気感が伝わってきて、自然と頬が緩んでしまう光景だったのでした。

実は最初から順調ではなく…

別の投稿では、赤ちゃんがワンコへ何度も近づこうとする様子も。ずり這いで一生懸命近寄る赤ちゃんに対し、ワンコは“プイッ”と顔を背けたり、寝返りを打つように反対を向いたり。少し戸惑っているような姿を見せていたのだとか。

それでも赤ちゃんはまったく諦めず、何度もワンコのそばへ。鼻先や前脚へ指先で“チョン”と触れてみても、ワンコは怒ることなく、その場で静かに受け止めていたそうです。少しずつ縮まっていったふたりの距離を思うと、あの“尊すぎる表情”がより愛おしく感じられるのでした。

投稿には「世の中の幸せが全て詰まってる」「今の見ました？！ってこっち向くの可愛すぎ♡」「絶対人生一周目じゃないだろｗ」「なんか幸せ空間すぎて泣けてきた」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kokokotatata27」では、他にも赤ちゃんとゴールデンレトリーバーの日常が投稿されています。少しずつ距離を縮めていくふたりのやり取りには、思わず頬が緩んでしまう場面がたくさん。優しい光景に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kokokotatata27」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。