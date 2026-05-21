大分県別府市のコンビニで20日午後、雑誌1冊を万引きしたとして、75歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、別府市北的ヶ浜町に住む無職の男（75）です。 警察によりますと、男は20日午後8時10分すぎ、別府市内のコンビニで雑誌1冊（販売価格税込み580円）を盗んだ疑いが持たれています。 男が会計をせずに店外へ出たため、気づいた店員が男を呼び止め、「雑誌を盗んだ男を確保している」と警察に通報。駆