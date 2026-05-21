1980年に東京・田園調布の資産家を殺害したとして、殺人罪などで服役した折山敏夫さん（82）の再審請求を、東京地裁（關紅亜礼裁判長）が棄却したことが関係者への取材でわかった。棄却は5月18日付。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●昨年11月、初の三者協議判決などによると、折山さんは1980年7月、福岡市内のホテルで不動産業を営む佐藤松雄さん（当時56歳）を殺害したなどとして起訴された。折山さんは一貫して無実を主