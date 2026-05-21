USB給電のライトやミニ家電を使うたび、毎回ケーブルを抜いて電源を切るのが面倒…。そんな場面で便利なのが、手元でオン・オフを切り替えられるスイッチ付きのUSBケーブル。いつものUSB機器と電源アダプタの間に繋ぐだけで、電源ボタンのない機器も操作しやすくなります。ダイソーに行ったら要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スイッチ付USBケーブル価格：￥110（税込）サイズ（約）：ケーブルの長さ25cm