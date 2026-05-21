100均で買ったら便利すぎた！「根本から抜き差しするのが面倒…」家電の悩みを解決できるよ

USB給電のライトやミニ家電を使うたび、毎回ケーブルを抜いて電源を切るのが面倒…。そんな場面で便利なのが、手元でオン・オフを切り替えられるスイッチ付きのUSBケーブル。いつものUSB機器と電源アダプタの間に繋ぐだけで、電源ボタンのない機器も操作しやすくなります。ダイソーに行ったら要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スイッチ付USBケーブル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：ケーブルの長さ25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480858180

ケーブルごと抜くのは卒業！手元で電源を切り替えられる便利グッズ！ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』

USB給電のLEDライトやミニ扇風機などの小型家電を使っていると、地味に面倒なのが電源のオン・オフ。スイッチが付いていないタイプだと、使い終わるたびにUSBケーブルを抜き差しする必要があります。

デスク周りやベッドサイドなど、手を伸ばしにくい場所に置いている機器だと、このひと手間が意外と気になることも。

そんなときに便利なのが、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』。USB機器と電源アダプタの間に接続することで、後付けで電源スイッチを追加できるアイテムです。

スイッチのない機器でも、手元で簡単にオン・オフを切り替えられるようになって便利ですよ。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗ではモバイルグッズ売り場に置かれていました。

片側はUSB Type-Aのオス端子、反対側はUSB Type-Aのメス端子になっていて、使い方もシンプル。電源アダプタ側にオス端子を差し込み、使いたいUSB機器のケーブルをメス側へ接続すれば準備完了です。

黒いケーブルなので、一般的な黒系のUSBケーブルとも馴染みやすいカラー。あとから追加しても配線だけ浮きにくく、デスク周りにも取り入れやすいのも嬉しいところです。

USB機器とつなぐだけだから簡単！短めケーブルで配線がごちゃつきにくいのもありがたい！

これまではライトを消すためにUSBケーブルを抜いていましたが、このケーブルを追加すると、スイッチを押すだけでオン・オフの切り替えが可能に！

毎回コンセントに手を伸ばさなくて済むので、かなり扱いやすくなりました。操作もワンタッチなので、必要なときだけサッと電源を入れたいときにもラクです。

また、ケーブル長が約25cmと短めなのも便利なポイント。USB機器と電源の間に追加しても長くなりすぎにくいため、デスクまわりでもすっきり使えます。

便利な変換ケーブル系アイテムは、接続部分が長くなって配線がごちゃつくこともありますが、これならモバイルバッテリーと一緒に使う場合も、余ったコードが垂れにくく扱いやすい印象です。

今回は、ダイソーの『スイッチ付USBケーブル』をご紹介しました。USB機器にあとからスイッチ機能を追加できるので、頻繁に使う小型家電ほど出番が増えそう。

毎回ケーブルを抜き差ししていた機器を、もっと手軽に使いたいときに便利なアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。