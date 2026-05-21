暑い季節は使用後のサニタリー用品の処分方法に悩むところ…。自宅はもちろん、特に友人宅やお呼ばれ先、旅行の宿泊先などでは特に気を遣いますよね。そんな悩みを解消してくれるのが、セリアの『糊付き消臭サニタリーバッグ』。消臭剤配合の糊付きの袋で、ニオイも中身をしっかり閉じ込めて、衛生的に処分できますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：糊付き消臭サニタリーバッグ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦130