100均の真っ黒な袋が救世主！暑い季節のトイレの悩みを解消！中身もニオイも漏らさないグッズ

暑い季節は使用後のサニタリー用品の処分方法に悩むところ…。自宅はもちろん、特に友人宅やお呼ばれ先、旅行の宿泊先などでは特に気を遣いますよね。そんな悩みを解消してくれるのが、セリアの『糊付き消臭サニタリーバッグ』。消臭剤配合の糊付きの袋で、ニオイも中身をしっかり閉じ込めて、衛生的に処分できますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：糊付き消臭サニタリーバッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦130mm×横100mm（糊付き部分30mm）、厚さ0.03mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446057567

暑い季節の“あの悩み”を解消！セリアの『糊付き消臭サニタリーバッグ』

これからの暑い季節は、使用後のサニタリー用品の処分方法に悩みますよね…。自宅はもちろん、特に友人宅やお呼ばれ先、旅行の宿泊先などでは気を遣います。

そういった言いづらい悩みを解消してくれる便利グッズ『糊付き消臭サニタリーバッグ』をセリアで発見！スリムなパッケージで持ち出しやすく、外出先でのマナー袋としても活躍します。

袋の上部に幅30mmの糊が付いているため、別途テープなどを用意する必要がなく、その場ですぐに密閉できます。

捨てられる場所がないときも、スマートに持ち帰ることができて便利です。

25枚入りなので、たっぷり使えるのが嬉しいポイント！1回ごとに使い捨てやすく、110円（税込）なので気軽に買い足しやすいです。

消臭剤配合だからニオイをしっかりシャットアウト！

おりものシート、タンポンはもちろん、大きめの昼用ナプキンまでしっかり収まるサイズ感。

サニタリー用品を入れてポーチに収納しておけば、取り換える際にスムーズです。

生地は薄手ですが、真っ黒な色味なので中身が透ける心配はありません。プライバシーをしっかり守りながら、スマートに処分できます。

消臭剤が配合されているのも高評価ポイント。使用済み用品を入れて口をくるくる巻いてテープで留めれば、気になるニオイをほとんど感じませんでした。

鼻を近づけてようやく少しだけニオイを感じる程度なので、気になる方はさらにチャック付きの袋に入れるなどすると安心です。

外出時だけでなく、ゴミ箱を設置したくない場所や、ニオイが気になる暑い時期にトイレ内に放置したくないときに、衛生的でとても便利ですよ。

今回は、セリアの『糊付き消臭サニタリーバッグ』をご紹介しました。

ブルーな時期に少しでも快適に過ごせる、優秀なグッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。