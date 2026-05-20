5月18日、女優・藤原紀香が自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションを披露し、注目が集まっている。この日の投稿では、俳優・財木琢磨との2ショットをアップし、《本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル「ゆるふわチャンネル」紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん》と発表した。藤原は2024年から、JA全農のYouTubeチャンネルにて配信している番組でMCを務めており、今回は財木とのトーク動画