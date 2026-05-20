疲れてキッチンに立ちたくない、ラクしたいという気分のときは、炊飯器におまかせのご飯はいかがでしょうか。今回は、簡単でおいしい4つのバリエーションをご紹介。 ▼しょうが入りでさっぱり「カオマンガイ」 お米に調味料、長ねぎ、鶏肉を加えてスイッチオン。皮目を下にするのがおいしさの秘訣です。炊き上がったら鶏肉を切って、たれをかければ完成。 ▼みんな大好き「チキンライス」 炊飯器にお米と、ケチャップやコンソ