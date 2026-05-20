3000人絶賛レシピも！疲れた日は炊飯器におまかせ◎「ほったらかしご飯」

疲れてキッチンに立ちたくない、ラクしたいという気分のときは、炊飯器におまかせのご飯はいかがでしょうか。今回は、簡単でおいしい4つのバリエーションをご紹介。

▼しょうが入りでさっぱり「カオマンガイ」

お米に調味料、長ねぎ、鶏肉を加えてスイッチオン。皮目を下にするのがおいしさの秘訣です。炊き上がったら鶏肉を切って、たれをかければ完成。



▼みんな大好き「チキンライス」

炊飯器にお米と、ケチャップやコンソメなどの調味料を入れて炊くだけでOK。仕上げにバターを加えることで、香ばしくてあと引く味わいに。おいしすぎて何杯でも食べられそう。



▼忙しいときの救世主「チャーハン」

カットした材料を加えたご飯が炊き上がったら、すぐに溶き卵を回しかけて混ぜます。炊飯器におまかせだから、時間がないときに重宝。子どもも大人もトリコになるおいしさです。



▼スパイシー「カレーピラフ」

ピリッとしたカレーピラフは、食べごたえバッチリ。ボリュームのあるおかずがなくても大満足の味わいに。ゆで卵やサラダを添えれば、おしゃれなワンプレートが速攻で完成です。







白いご飯もおいしいけれど、炊き込みご飯やピラフも絶品。ラクちんメニューなのに、ごちそう感が出るのもおすすめポイントです。どれから作ってみますか？（TEXT：森智子）