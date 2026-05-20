総務省は、地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家チームを来年度に創設する方針を固めた。自治体に専門的な人材が不足しているためで、国のシステムに被害が波及するのを防止する狙いもある。複数の政府関係者が明らかにした。同省は２０２７年度予算の概算要求に関連経費を盛り込む。専門家チームは同省職員やセキュリティー会社の専門家らで構成する。自治体