Googleは5月19日から本日（20日）まで開発者向け会議「Google I/O 2026」を開催しています。Android、Gemini AI、XRデバイス、Workspace、新しいハードウェアカテゴリーに関する発表が期待されていますが、見どころを押さえておきましょう。 AIが議題の中心 Google I/O 2026で最大のテーマになると予想されるのは「Gemini AI」です。Androidは従来型のOSから、より文脈を理解するAIプラットフォームへ進化し、タスクの自動化