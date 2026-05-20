Googleは5月19日から本日（20日）まで開発者向け会議「Google I/O 2026」を開催しています。Android、Gemini AI、XRデバイス、Workspace、新しいハードウェアカテゴリーに関する発表が期待されていますが、見どころを押さえておきましょう。

AIが議題の中心

Google I/O 2026で最大のテーマになると予想されるのは「Gemini AI」です。Androidは従来型のOSから、より文脈を理解するAIプラットフォームへ進化し、タスクの自動化、ウィジェット生成、音声操作、アプリ横断での能動的な支援が可能になるとされています。

また、Googleは「Gemini Omni」について詳しく発表する可能性があります。これは高度な動画の生成や編集に特化したAIモデルで、OpenAIの「Sora」やAdobeの生成AIツールに対抗するものとなりそうです。

さらに、新型ノートパソコン「Googlebook」の詳細が発表されるかもしれません。

Android 17とXRにも注目

Android 17には、パーソナライズ、マルチタスク、AI機能を中心とした複数のアップグレードが予想されています。これには、再設計されたウィジェット、強化された音声入力、新しいデジタルウェルビーイング機能、Android Autoのアップデートなどが含まれます。

さらに、スマートグラスプラットフォーム「Android XR」の詳細も明かされるかもしれません。

Source: DigitalTrends

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