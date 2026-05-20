多彩なジャンルの作品が並ぶ2026年の春ドラマ。主演だけでなく、出演者全体の顔ぶれが話題となっている作品が目白押しです。All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「キャストが豪華だと思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『GIFT』（TBS系）／56票2位にランクインし