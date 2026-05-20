キャストが豪華だと思う「2026年春ドラマ」ランキング！ 2位『GIFT』を6票差で抑えた1位は？
多彩なジャンルの作品が並ぶ2026年の春ドラマ。主演だけでなく、出演者全体の顔ぶれが話題となっている作品が目白押しです。
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「キャストが豪華だと思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『GIFT』（TBS系）です。堤真一さんが約27年ぶりに日曜劇場主演を務め、車いすラグビーチームを再建する完全オリジナルストーリー。堤さんは天才宇宙物理学者・伍鉄文人役を演じます。
また、ライフスタイル雑誌の記者役・有村架純さん、弱小チーム「ブレイズブルズ」のエース役・山田裕貴さん、チームのヘッドコーチ役・吉瀬美智子さんと、脇を固める俳優陣も豪華な顔ぶれ。臨場感ある試合シーンにも注目です。
回答者からは「堤真一と山田裕貴と有村架純が出ているので豪華だと思いました」（30代男性／京都府）、「主要キャストの存在感が強く、脇役まで実力派が揃っていて作品全体の厚みを感じるから」（50代女性／兵庫県）、「実力派俳優が揃ってて、演技のぶつかり合いが見応えあるから」（60代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『豊臣兄弟！』（NHK総合）です。主演の仲野太賀さん演じる豊臣秀長と、池松壮亮さん演じる兄・秀吉を中心としたサクセスストーリーを描く大河ドラマ。織田信長に小栗旬さん、徳川家康に松下洸平さん、希代の軍師である竹中半兵衛に菅田将暉さんと、主演級の面々が脇を固めています。
10日の放送では、秀吉と小一郎（秀長）が「羽柴姓」となり新章へ突入。松本怜生さん演じる石田三成や、佳久創さん演じる藤堂高虎など、豊臣政権を握る主要人物も新たに登場しました。今後の追加キャストにも、注目が集まりそうです。
回答コメントでは「主役級の俳優さんが何人も脇役として出演されているからです」（30代男性／山形県）、「演技派の人たちがたくさん出ているから」（30代女性／奈良県）、「毎年見ているのですが、さすが大河ドラマはお金がかかっていて、出演者も豪華だなといつも感心しています」（60代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「キャストが豪華だと思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『GIFT』（TBS系）／56票
2位にランクインしたのは、『GIFT』（TBS系）です。堤真一さんが約27年ぶりに日曜劇場主演を務め、車いすラグビーチームを再建する完全オリジナルストーリー。堤さんは天才宇宙物理学者・伍鉄文人役を演じます。
回答者からは「堤真一と山田裕貴と有村架純が出ているので豪華だと思いました」（30代男性／京都府）、「主要キャストの存在感が強く、脇役まで実力派が揃っていて作品全体の厚みを感じるから」（50代女性／兵庫県）、「実力派俳優が揃ってて、演技のぶつかり合いが見応えあるから」（60代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『豊臣兄弟！』（NHK総合）／62票
1位にランクインしたのは、『豊臣兄弟！』（NHK総合）です。主演の仲野太賀さん演じる豊臣秀長と、池松壮亮さん演じる兄・秀吉を中心としたサクセスストーリーを描く大河ドラマ。織田信長に小栗旬さん、徳川家康に松下洸平さん、希代の軍師である竹中半兵衛に菅田将暉さんと、主演級の面々が脇を固めています。
10日の放送では、秀吉と小一郎（秀長）が「羽柴姓」となり新章へ突入。松本怜生さん演じる石田三成や、佳久創さん演じる藤堂高虎など、豊臣政権を握る主要人物も新たに登場しました。今後の追加キャストにも、注目が集まりそうです。
回答コメントでは「主役級の俳優さんが何人も脇役として出演されているからです」（30代男性／山形県）、「演技派の人たちがたくさん出ているから」（30代女性／奈良県）、「毎年見ているのですが、さすが大河ドラマはお金がかかっていて、出演者も豪華だなといつも感心しています」（60代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)