20日朝、広島県の宮島にある霊火堂が全焼する火事がありました。今のところ、ケガ人はいないということです。火事があったのは、広島県廿日市市宮島町の霊火堂です。消防などによると、20日午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。消防車8台などが出動し、およそ2時間後に火の勢いは収まりましたが、霊火堂が全焼したということです。ケガ人の情報は入っていません。霊火堂は、1200年以上燃え続けてい