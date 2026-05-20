◇ファーム・リーグオリックス3―2広島（2026年5月19日京セラD大阪）オリックスのドラフト1位・藤川がプロ入り後初めて京セラドームで実戦登板した。ファーム・リーグの広島戦で4回から2番手として登板。最速151キロの直球を武器に2回無安打無失点に抑えた。スライダーでファビアンのバットを折っての左飛に打ち取るなど、大器の片りんを見せつけた。「マウンドが硬くて、投げやすかった。楽しかったです」。ここまで