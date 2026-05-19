◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人の平山功太内野手がプロ初の初回先頭打者本塁打で決勝点を挙げた。「１番・右翼」で先発出場し、０―０の初回先頭で左翼席へ２号ソロを運んだ。４戦連続の１番起用に応え「１番バッターが自分のなかで一番気持ちよく振れる場所。後先考えずに行けるのが自分のいいところなので。２打席目以降は少し考えてしまったところがあったので、次はポジティブに頑張って