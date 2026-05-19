5月19日の午後、阿波市市場町で民家と倉庫が全焼する火事があり、この家に住む男性が全身にやけど負う重傷で病院へ搬送されました。火事があったのは、阿波市市場町市場の住宅と倉庫です。警察と消防によりますと、19日午後1時40分ごろ、複数の目撃者から「建物から10メートルほど炎が出て、黒煙上がっている」と110番通報がありました。消防が出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で木造2階建ての民