今月28日から、防災気象情報が新しく変わります。避難するタイミングを判断しやすくするため、分かりやすく整理したという今回の変更。どう変わるのか、ポイントをまとめました。 去年、記録的な大雨で甚大な被害を受けた姶良市――。出水期を前に防災意識を高めてもらおうと、17日、鹿児島地方気象台や市が講演会を開きました。今月28日の午後から「新たな防災気象情報」が運用されるのを前に、気象や防災の専門