2026年5月19日（火）8:50発表 日本2026年1～3月期四半期別GDP速報（1次速報） 【1】結果：3月期GDP速報は市場予想を上回る伸び、内需が底堅く推移 2026年1～3月期の国内実質GDPは前期比年率2.1％増と2四半期連続でプラス成長となり、ブルームバーグが集計する市場予想（同1.7％増）を上回る伸びとなりました。内訳をみると、内需では個人消費や設備投資の成長が支えとなり、前期比0.2ポイント寄与し