お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（54）が5月15日に公開されたハリウッド映画「スマッシング・マシーン」に出演し、話題になっている。同作は、格闘家のマーク・ケアーの実話をもとに映画化し、大沢たかお（58）や布袋寅泰（64）ら日本人も出演。光浦は、試合の会見で進行・通訳を務める女性を演じている。光浦は自身でエキストラのオーディションを受けて役を射止めたことを明かしていた。【こちらも読む】いとうあさこだけ