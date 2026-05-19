ローソンから、ディズニーキャラクターのオリジナルグッズを展開する新シリーズ「Disney shopping collection」の第2弾が登場！今回は、6月9日にスクリーンデビュー日を迎える「ドナルドダック」のバースデーを記念したスペシャルなラインナップ。「ドナルドダック」をイメージしたキュートなポーチや、夏らしいデザインのステッカーなどが展開されます。2026年5月26日（火）より、全国のローソン店舗のコミック棚にて順次販売開始