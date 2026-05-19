ローソンから、ディズニーキャラクターのオリジナルグッズを展開する新シリーズ「Disney shopping collection」の第2弾が登場！

今回は、6月9日にスクリーンデビュー日を迎える「ドナルドダック」のバースデーを記念したスペシャルなラインナップ。

「ドナルドダック」をイメージしたキュートなポーチや、夏らしいデザインのステッカーなどが展開されます。

2026年5月26日（火）より、全国のローソン店舗のコミック棚にて順次販売開始です。

ローソン限定「Disney shopping collection」vol.2 ドナルドダック

発売日：2026年5月26日（火）スタート

販売店舗：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）内のコミック棚

※ナチュラルローソン・ローソンストア100ではお取り扱いがありません。

※北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は5月27日(水)発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は5月28日(木)発売となります。

※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

今回紹介するのは、夏を感じさせる爽やかなモチーフと、「ドナルドダック」や仲間たちの元気な姿がデザインされたグッズなど全3種類。

ステッカーとアクリルキーホルダーは、中身が見えないブラインドパッケージ仕様になっています。

全6種の中からどれが当たるかはお楽しみです。

アイスクリームポーチ

価格：1,980円（税込）

サイズ：（約）H120×W120×D10mm

素材：ポリエステル

「ドナルドダック」をモチーフにした、ふっくらとしたアイスクリーム型のポーチ。

バニラアイスのような丸いフォルムに、「ドナルドダック」のトレードマークである青いセーラー帽がちょこんと乗ったかわいいデザインです。

カップ部分は青地に黄色のライン、そして赤いリボンがアクセントになっています。

上部には水色のカラビナが付いているため、トートバッグやリュックなどの持ち手に簡単に取り付けて持ち歩くことができます。

アクリルキーホルダー（全6種／ランダム）

価格：880円（税込）

サイズ：（約）H65×W65mm内

素材：アクリル

夏にぴったりなスイーツやドリンクをモチーフにしたアクリルキーホルダー。

涼しげなデザインが魅力で、ラインナップは全6種類です。

アイスバー

青と白のアイスバーをデザイン。

裏面はサングラスをかけてポーズをとる「ドナルドダック」が描かれています。

マグカップ

真っ赤なソースがたっぷりかかったアイスクリームと青いマグカップのデザイン。

裏面は「ドナルドダック」のおじさん「スクルージ・マクダック」柄です。

ソフトクリーム

チェリーとウエハースが乗った美味しそうなソフトクリームのデザイン。

裏面は「ドナルドダック」がデザートを一生懸命運んでいます。

アイスクリーム

セーラー帽が乗った丸いアイスクリームのデザイン。

裏面は「ドナルドダック」がゴキゲンな表情を浮かべています。

デザートドリンク

ボリューム感のあるデザートドリンクのデザイン。

裏面はバカンスを楽しむ「ドナルドダック」が描かれています。

ココナッツドリンク

ハイビスカスが添えられた南国風のココナッツドリンクのデザイン。

裏面は甥っ子たち「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が集合☆

ステッカー（全6種／ランダム）

価格：550円（税込）

サイズ：（約）H54×W85mm

素材：紙

まるで本物のクレジットカードのようなレイアウトがユニークなステッカー。

左上にはミッキーシェイプの金箔押しによるICチップ風デザインが施されており、キラリと光る高級感のあるアクセントになっています。

スマホケースの裏に入れたり、ノートや手帳に貼ったりして楽しめます。

ラインナップは全6種類。

ドナルドダック（グリーン系）

美味しそうにスプーンでアイスを食べる「ドナルドダック」のデザイン。

TASTE OF SUMMERの文字が爽やかな印象です。

ドナルドダック（ホワイト×オレンジ系）

COOL COOL COOLの文字と、ビーチチェアでトロピカルドリンクを飲む「ドナルドダック」のデザイン。

サングラスをかけてリラックスしています☆

ドナルドダック（イエロー系）

WHO’S THIRSTY?の文字を背景に、パイナップルとグラスを手にポーズを決める「ドナルドダック」のデザイン。

エプロン姿もお似合いです。

ドナルドダック（ネイビー系）

両手で頭を抱えている「ドナルドダック」のデザイン。

ユニークな表情がポイントです。

ヒューイ・デューイ・ルーイ（ライトブルー系）

「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の甥っ子3人組のデザイン。

それぞれアイスを持って楽しそうな表情をしています。

スクルージ・マクダック（レッド系）

大富豪の「スクルージ・マクダック」のデザイン。

クレジットカードのようなステッカーデザインと相性抜群！

「ドナルドダック」の誕生日をお祝いする、夏らしさ満点の「Disney shopping collection」vol.2。

2026年5月26日（火）よりローソン限定で発売です！

©Disney

©Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。

※本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、 株式会社レッグスが企画・製造し、株式会社ローソンが販売するものです。

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