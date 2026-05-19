歌手・水前寺清子（８０）の近影が公開された。１９日にタレント・はるな愛のインスタグラムに登場。はるなは「レジェンド＃水前寺清子さん＃松村和子さんとりょうちゃんのライブで再会しました！！！」と明かし、３ショットをアップした。昨年１０月に８０歳になった水前寺は茶髪のベリーショートヘアでニッコリ笑顔だ。水前寺は１９６４年に「涙を抱いた渡り鳥」でデビュー。６８年発売の「三百六十五歩のマーチ」