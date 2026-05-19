敵地パドレス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4回に“今季初”のシーンがあり、ファンの間で反響が広がっている。大谷は4回の第2打席、四球で出塁。ベッツ凡退後、フリーマンの打席の2球目、二盗を試みた。相手捕手の送球がやや逸れたが、相手遊撃手が捕球した場所が、大谷がスライディングする付近という不運が重なってタッチアウト。今季初めて盗