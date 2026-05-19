小豆警察署 10歳の息子の頭を殴ったとして、香川県小豆郡に住む会社員の男(36)が19日、暴行の疑いで逮捕されました。 小豆警察署によりますと、男は5月16日午後1時半ごろ、自宅で10歳の息子の頭を2回殴る暴行を加えた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。