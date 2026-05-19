2024年まで日本単独で円安阻止ができた理由 日本の通貨当局は、2022年と2024年に日本単独の為替介入で、円安の阻止と円高への反転に成功した。それは、米ドル／円が5年MA（移動平均線）を3割前後と大きく上回る局面で行われた為替介入だった（図表参照）。【図表】米ドル／円の5年MAかい離率と為替介入（1980年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 1980年以降、米ドル／円の上昇は、5年MAを3割以上上