名古屋市港区で行われる夏の風物詩、みなと祭の花火大会がことしは中止されることがわかりました。 【写真を見る】「海の日名古屋みなと祭」の花火大会が中止 アジア大会選手らの宿泊施設建設で…花火の観覧スペースなど確保が難しく 安全面を考慮 海の日名古屋みなと祭協賛会事務局によりますと、アジア・アジアパラ競技大会に向けて選手の宿泊施設が建設されたことで、花火の観覧スペースなどの確保が難しくなり、