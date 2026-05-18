高級SUVどんなモデル？ダンロップは、大谷翔平選手を起用した次世代オールシーズンタイヤの新CMを公開しました。二刀流の活躍を見せる大谷選手と洗練された車両の組み合わせに、ユーザーからは多くの反響が多く集まっています。2026年2月12日に公開された映像では大谷選手が自らハンドルを握り、白いボディの高級SUVを走らせるシーンが描かれています。【動画】「大谷翔平」×「高級SUV」を動画で見る！CMに登場する車両は、