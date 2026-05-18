高級SUVどんなモデル？

ダンロップは、大谷翔平選手を起用した次世代オールシーズンタイヤの新CMを公開しました。二刀流の活躍を見せる大谷選手と洗練された車両の組み合わせに、ユーザーからは多くの反響が多く集まっています。

2026年2月12日に公開された映像では大谷選手が自らハンドルを握り、白いボディの高級SUVを走らせるシーンが描かれています。

【動画】「大谷翔平」×「高級SUV」を動画で見る！

CMに登場する車両は、英国ランドローバーのラグジュアリーSUV「レンジローバー ヴェラール」とみられます。

同モデルは2017年のデビュー以来、洗練されたデザインで高く評価されており、2018年には「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を受賞しています。

2026年モデルのボディサイズは全長4797mm×全幅1930mm×全高1683mm、ホイールベース2874mm。堂々たる体格ながら、格納式ドアハンドルを採用するなど、滑らかで無駄のない外観が特徴です。

インテリアも上質な素材と大型タッチスクリーンで構成され、落ち着いた空間を演出。

パワートレインは、2リッター4気筒ディーゼルターボ＋マイルドハイブリッドの「D200」、ガソリンターボの「P250」、プラグインハイブリッドの「P400e」といった3種類の展開。

なかでもP400eは最高出力297kW（404PS）を発揮し、0-100km／h加速は5.4秒という俊敏さを誇ります。燃費もWLTCモードで最大10.5km／Lを達成しています。

日本での新車価格（消費税込）は949万円からとなっています。

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SNS上では「大谷選手とヴェラールの組み合わせが似合いすぎていて格好いい」「運転している姿が非常に爽やか」といった声が上がっています。

二刀流として挑戦を続ける大谷選手のイメージと、オールシーズン対応というタイヤの特性、そして高級SUVの存在感が重なり、多くのファンの視線を集めているようです。