東京・武蔵野市の吉祥寺駅付近で民泊施設が燃える火事があり、部屋の清掃員1人が煙を吸って体調不良になりました。18日午後1時ごろ、武蔵野市吉祥寺で「部屋から煙が出ている」と、通行人から119番通報がありました。火が出たのは2階建ての民泊施設で、3棟のうち2棟が焼け、約3時間後に消し止められました。この火事で、部屋の清掃員1人が煙を吸って体調不良を訴えましたが、命に別条はないということです。火事の影響で、京王井の