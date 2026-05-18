5月13日、大手生活用品メーカーのライオンが、「ストッパ下痢止め」のCMキャラクターであるお笑い芸人サバンナ・高橋茂雄の起用を当面見合わせることを明らかにした。これは後輩芸人が配信番組の中で明かした「いじめ騒動」が発端だった。その後、両者それぞれが謝罪して和解の報告をしたが、ネット上で騒動への言及は収まらない。（フリーライター鎌田和歌）「僕は誰か言わないです」「滅茶苦茶面白い人です」まず、騒動の経