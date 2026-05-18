5月13日、大手生活用品メーカーのライオンが、「ストッパ下痢止め」のCMキャラクターであるお笑い芸人サバンナ・高橋茂雄の起用を当面見合わせることを明らかにした。これは後輩芸人が配信番組の中で明かした「いじめ騒動」が発端だった。その後、両者それぞれが謝罪して和解の報告をしたが、ネット上で騒動への言及は収まらない。（フリーライター 鎌田和歌）

「僕は誰か言わないです」

「滅茶苦茶面白い人です」

まず、騒動の経緯を振り返りたい。

発端となったのは5月5日に配信されたABEMAの「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」。エプスタイン事件にちなんで「権力者の闇」「二面性のある人物」を出演タレントらが暴露する流れとなり、ここでお笑い芸人の中山功太が、「10年ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と切り出した。

「ずっと売れてる」「みなさん、良いイメージを持っていると思う」などと続け、具体的な「いじめ」のエピソードも披露。配信では名前が伏せられたものの、スタジオの出演者の前では先輩芸人の名前を明かし、他の出演者が「めっちゃ腑に落ちた」などと反応する様子も流れた。

配信から数日後、ネットニュースでこの部分が憶測を呼んでいると取り上げられ、8日に中山自身がこのニュースを引用して「僕は誰か言わないです。 理由は、当人に迷惑が掛かるからです。 ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します。 滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。 死ぬほど才能あります。 勝てないです。 僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな。」とXに投稿した。

このあと、他の芸人からも、自分も同一人物から嫌がらせにあったという趣旨の投稿があったこともあり、さらにネット上での「特定」が加熱。サバンナ高橋ではないかとささやかれ始めた。

10日になって、高橋の相方である八木真澄が、X上で謝罪。「中山功太とも電話で話しをさせてもらいました」と綴り、配信番組で名指しされたのが高橋であったことを実質的に認めた。

中山が長文で

謝罪するも……

八木の仲介と謝罪が誠実なものに見えたため、ここで一件落着となるかに見えたが、SNSでの騒動は止まらない。

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