「先発で勝ちたいですね」13日の試合前練習後の取材で、このように決意を述べていたロッテ・廣池康志郎は、17日のオリックス戦、7回・105球を投げ、7被安打、5奪三振、1与四球、1失点で先発での初勝利を手にした。初回2本のヒットと四球で二死満塁のピンチを招いたが、紅林弘太郎を二飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。この日も初回20球中14球がストレートなど、先発転向後、立ち上がりはストレートで押していく傾向にある