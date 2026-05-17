【エルサレム共同】イスラエル政府は17日、占領下の東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の敷地にイスラエル軍の博物館などを新設することを承認したと発表した。1月に重機で敷地内のUNRWA本部の建物を破壊していた。国連やアラブ諸国を中心に国際社会の反発が強まるのは必至だ。イスラエル政府は、2023年10月のイスラム組織ハマスによる奇襲に多数のUNRWA職員が関わっていたと主張。昨年1月にイスラエ