◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）十両・白熊（二所ノ関）が２連勝を飾った。同・錦木（伊勢ノ海）に右差しを許したが、左上手を引いた。入れ替えて相手の上手を切って寄り切った。「落ち着いて取れた。四つになってまわしも取れて安心した」と振り返った。２日目から５連敗したが、３勝５敗で８日目を終えた。「だいぶギリギリ。でも気を抜かないでやっていきたい」。最近は母校・能生（のう）中、海洋高（新潟