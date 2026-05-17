タレントのROLAND（ローランド）が、17日までに公開されたキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）に出演。番組のホスト版が制作されることを発表し、意気込みを語った。自身もホストとして名をはせ、その後タレントとしても多くの番組などへ活躍の幅を広げた。番組冒頭で「LAST CALL for Men」制作が発表され「僕ももともとホストして出て、今も現役をやっている立場として、これだけ（『LAST CALL』が）コン