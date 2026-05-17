◇大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）日本相撲協会は雷親方（元小結・垣添）の長男で、埼玉栄高出身の垣添（雷）ら新序出世力士８人（再出世１人を含む）を発表した。名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）から番付にしこ名が載る。新序出世披露も行われ、垣添は父・雷親方の化粧まわしで国技館の土俵に上がった。「感慨深いですね。たくさんの方に見られて気持ちが上がりました」。今後の抱負を「関取に上