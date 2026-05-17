陸上セイコーGGP

陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム＝国立競技場）は17日、男子100メートル決勝で2024年パリ五輪金メダリストの“超人”ノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で優勝。今季初戦から9秒台を記録する貫禄のレースに国立も沸いた。

今季初戦のライルズは午後0時20分過ぎ、予選にあたるチャレンジレースに参戦した。招待選手で決勝にエントリーされており、出場の必要はなかったが、前日に異例のオープン参加が決定。向かい風1.1メートルながら10秒05で先頭で駆け抜けて国立を盛り上げた。

迎えた決勝。桐生祥秀、山縣亮太、小池祐貴という日本の9秒台スプリンターが揃ったレースで、大人気漫画「ワンピース」のニカとみられるポーズを繰り出した。グリーンカードで仕切り直しとなった号砲。リアクションタイムは最も遅い0秒177と出遅れたが、中盤から力強く抜け出し、ライバル8人をぶち抜いた。唯一9秒台で駆け抜け完勝。日本勢最先着は桐生で、10秒15だった。

ライルズは100メートルで2024年パリ五輪金メダル。200メートルでは世界選手権を4連覇している。大のアニメ好きで、日本の漫画にちなんだポーズをレース前に繰り出すことで知られ、昨年9月の東京世界陸上でも注目の的になった。



（THE ANSWER編集部）