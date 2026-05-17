ワンちゃんのお散歩をしているときに発生する“キャンセル”状態。「まだ帰りたくない」「そっちには行きたくない」といったことを示すために、ワンちゃんたちは様々な方法で抵抗します。中でもとあるXユーザーのお家で暮らす「ギュウ」くんの抵抗の仕方は、かなり“本気”です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほどXユーザーの「ギュウととみこ」さんが公開したのは、お散歩中に道端でキャンセル状態に