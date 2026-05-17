電池切れ？石化の魔法？　気分屋チワワが見せる“ガチお散歩キャンセル”

ワンちゃんのお散歩をしているときに発生する“キャンセル”状態。「まだ帰りたくない」「そっちには行きたくない」といったことを示すために、ワンちゃんたちは様々な方法で抵抗します。

中でもとあるXユーザーのお家で暮らす「ギュウ」くんの抵抗の仕方は、かなり“本気”です。

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このほどXユーザーの「ギュウととみこ」さんが公開したのは、お散歩中に道端でキャンセル状態に入ってしまったチワワ・ギュウくんの動画。

側溝の上に小さな身体を横たえ、四肢をピンと伸ばしたまま抵抗しています。撮影者さんにリードを引っ張られてもまったく動く気配がない様は本気も本気。石化の魔法をかけられたか、電池が切れたか。それくらいびくともしません。

撮影者さんは途中で「起きて」とリードを上方向に引っ張って吊り上げる強硬手段に出ますが、それでもギュウくんは石化を継続。撮影者さんの方が負けてしまいます。

ギュウととみこさんによれば、散歩に行くと聞いた瞬間はノリノリだったというギュウくん。しかし自宅玄関を出て、100メートルも歩かないうちにこんな状態に。それも100メートル地点に到達する前にイヤイヤな素振りを見せており、頑張りに頑張っての100メートルだったそう。

「嫌々ここまできたけど、とうとう踏ん張って倒れ込み、歩くのをやめました」（ギュウととみこさん）

ギュウくんはお散歩好きではあるものの、自分の行きたい場所に行かないと、途端にお散歩キャンセルスイッチがオン。踏ん張り始めて歩かなくなり、そのままゆっくりと道に倒れ込むそう。

寝転がる前に抵抗を諦めることもあるようですが、一度寝転がってしまえばもう自分では意地でも動かなくなるとのことです。

ギュウくんがお散歩キャンセルをするかしないかの分岐は、玄関を出た瞬間に始まります。

まず車に乗らないと分かると、そこでテンションがダウン。それでも大好きなおじいちゃんの家へ向かう道に踏み出せば機嫌が直るようですが、途中で方向が変わって公園の方に行くと分かると、再びテンションダウン。

しかし公園を超えるか、公園の中に入ってしまうと、また楽しくなるようです。ただし公園を超えても、目的地が病院だと分かると、倒れ込み始めるとのことです。分岐が多い⋯⋯！

ちなみに倒れ込むのは毎回ではなく、2割くらい。ギュウくんの気分によって決まるそうです。

動画撮影後、いつまでも立ち上がらないギュウくんを、ギュウととみこさんは諦めて抱っこ。そのまま公園の草むらに連れていくと機嫌が直り、走り回って遊んだとのことです。

＜記事化協力＞

ギュウととみこ さん（@GyuTomiko）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051603.html