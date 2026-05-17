ブリッツェン・ベンツ：21.5L1909年、クリスティアン・ラウテンシュラガー氏（1877-1954）は6台のブリッツェン・ベンツを製作した。前年のフランス・グランプリで優勝したものと基本的に同じエンジンを使用しつつ、排気量を15.1Lから21.5Lに拡大している。【画像】モンスターエンジンを積んだアメリカンなスポーツカー【ダッジ・バイパーを詳しく見る】全31枚ブリッツェン・ベンツは一時期、地球上で最速のクルマとして君臨し、